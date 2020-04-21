Пожежа на Житомирщині. Фото: Zhitomir-OnLine

https://racurs.ua/ua/n137066-vlada-obicyaie-kompensuvaty-25-mln-grn-zbytkiv-pogorilcyam-iz-jytomyrskoyi-oblasti.html

Ракурс

У Житомирській області місцева влада попередньо оцінила збитки жителів сіл Острови, Рудня, Личмани і Магдин, які були нанесені в результаті масштабних пожеж.

Попередню цифру озвучив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко. Розмір завданих збитків жителям названих сіл оцінюється у 25 млн грн, пише Hromadske.

За словами Бунечко, по кожному погорільцю спеціально створена комісія буде складати акт. Складені акти будуть підставою для отримання постраждалими компенсацій.

Крім того, голова Житомирської ОДА пообіцяв також компенсації за загиблу худобу та знищений сільськогосподарський інвентар.

Наразі розглядається компенсація для 50 осіб, які постраждали від пожеж. Бунечко уточнив, що питання житла для погорільців тимчасово вирішене. Деякі постраждалі живуть у сусідів, інші оселилися в молитовному домі або у вільних приміщеннях, які були розконсервовані.

Голова ОДА подякував волонтерам, які допомагають погорільцям продовольством. У постраждалі від пожеж населені пункти волонтери привезли сім тонн картоплі.

Як раніше писав «Ракурс», глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час засідання оперативного штабу в Овручі заявив, що Кабінет міністрів виділить фінансову допомогу всім українцям, які постраждали в результаті пожеж на Житомирщині.