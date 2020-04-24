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Ирина Венедиктова, фото: Офис президента
Брат Венедиктовой работал в структурах семьи Авакова, муж после выборов стал полковником полиции — «Схемы» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137203-brat-venediktovoy-rabotal-v-strukturah-semi-avakova-muj-posle-vyborov-stal-polkovnikom-policii.htmlРакурс
Сергей Венедиктов — брат Ирины Венедиктовой, которая в настоящее время является генпрокурором Украины, в течение длительного времени работал в частных структурах семьи министра внутренних дел Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.
Котвицкий в 2015 году даже лично выписал на его имя доверенность «на ведение дел участника публичного акционерного общества». Это свидетельствует о том, что Венедиктов не был в этих структурах рядовым юристом. Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».
Журналисты установили, что Венедиктов начиная с 2008 года работал в компаниях ООО «Газоконденсатное месторождение «Денисовское» и ООО «Сахалинское», позже — в ООО «Марьинское» и ООО «Гравелит-21 «. Согласно данным реестра юридических лиц, эти фирмы принадлежат к так называемой группе «Инвестор» семьи Авакова и Котвицкого.
Получить комментарии от Офиса генпрокурора, Венедиктова или Котвицкого журналистам не удалось.
Арсен Аваков, по его личной информации, не знаком с перечисленными в запросе лицами, — отреагировали на соответствующий запрос в Департаменте коммуникаций МВД.
Кроме того, журналисты установили, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник пошел на повышение в структурах Национальной полиции после того, как его жена стала народным депутатом в результате внеочередных парламентских выборов 2019 года.
Колесника также перевели в Киев.
До этого он занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области, однако в ноябре 2019 года стал заместителем начальника Департамента киберполиции Нацполиции.
В том же месяце Колесника повысили с подполковника до полковника.
Получить комментарии от Колесника журналистам программы не удалось. Также комментарии по этому вопросу не удалось получить от Офиса генпрокурора.
В то же время в МВД на запрос журналистов сообщили, что вопросы назначения на должности в киберполиции находятся в компетенции руководителя подразделения и не подлежат согласованию с министром внутренних дел.
Напомним, Верховная Рада избрала Венедиктову новым генпрокурором 17 марта этого года.