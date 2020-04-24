Ирина Венедиктова, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n137203-brat-venediktovoy-rabotal-v-strukturah-semi-avakova-muj-posle-vyborov-stal-polkovnikom-policii.html

Ракурс

Сергей Венедиктов — брат Ирины Венедиктовой, которая в настоящее время является генпрокурором Украины, в течение длительного времени работал в частных структурах семьи министра внутренних дел Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.

Котвицкий в 2015 году даже лично выписал на его имя доверенность «на ведение дел участника публичного акционерного общества». Это свидетельствует о том, что Венедиктов не был в этих структурах рядовым юристом. Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты установили, что Венедиктов начиная с 2008 года работал в компаниях ООО «Газоконденсатное месторождение «Денисовское» и ООО «Сахалинское», позже — в ООО «Марьинское» и ООО «Гравелит-21 «. Согласно данным реестра юридических лиц, эти фирмы принадлежат к так называемой группе «Инвестор» семьи Авакова и Котвицкого.

Получить комментарии от Офиса генпрокурора, Венедиктова или Котвицкого журналистам не удалось.

Арсен Аваков, по его личной информации, не знаком с перечисленными в запросе лицами, — отреагировали на соответствующий запрос в Департаменте коммуникаций МВД.

Кроме того, журналисты установили, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник пошел на повышение в структурах Национальной полиции после того, как его жена стала народным депутатом в результате внеочередных парламентских выборов 2019 года.

Колесника также перевели в Киев.

До этого он занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области, однако в ноябре 2019 года стал заместителем начальника Департамента киберполиции Нацполиции.

В том же месяце Колесника повысили с подполковника до полковника.

Получить комментарии от Колесника журналистам программы не удалось. Также комментарии по этому вопросу не удалось получить от Офиса генпрокурора.

В то же время в МВД на запрос журналистов сообщили, что вопросы назначения на должности в киберполиции находятся в компетенции руководителя подразделения и не подлежат согласованию с министром внутренних дел.

Напомним, Верховная Рада избрала Венедиктову новым генпрокурором 17 марта этого года.