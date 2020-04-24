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Ракурс
Ірина Венедиктова, фото: Офіс президента

Брат Венедіктової працював у структурах родини Авакова, чоловік після виборів став полковником поліції — «Схеми» (ВІДЕО)

24 кві 2020, 00:44
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Сергій Венедіктов — брат Ірини Венедіктової, котра наразі є генпрокурором України, протягом тривалого часу працював у приватних структурах родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його соратника Ігоря Котвіцького.

Котвіцький у 2015 році навіть особисто виписав на його ім’я довіреність «на ведення справ учасника публічного акціонерного товариства». Це свідчить про те, що Венедіктов не був у цих структурах рядовим юристом. Про це йдеться в новому розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Журналісти встановили, що Венедіктов починаючи з 2008 року працював у компаніях ТОВ «Газоконденсатне родовище «Денисівське» та ТОВ «Сахалінське», пізніше — у ТОВ «Мар'їнське» та ТОВ «Гравеліт-21». Згідно з даними реєстру юридичних осіб, ці фірми належать до так званої групи «Інвестор» родини Авакова та Котвіцького.

Сергій Венедіктов мав ліцензію адвоката, а зараз викладає у столиці, фото: «Схеми»

Отримати коментарів від Офісу генпрокурора, Венедіктова чи Котвіцького журналістам не вдалося.

Арсен Аваков, за його особистою інформацією, не знайомий з переліченими в запиті особами, — відреагували на відповідний запит у Департаменті комунікацій МВС.

Крім того, журналісти встановили, що чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник пішов на підвищення у структурах Національної поліції після того, як його дружина стала народним депутатом в результаті позачергових парламентських виборів 2019 року.

Колесника також перевели до Києва.

До цього він обіймав посаду начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області, проте в листопаді 2019 року став заступником начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Того ж місяця Колесника підвищили з підполковника до полковника.

Денис Колесник працює у Нацполіції, фото: «Схеми»

Отримати коментарі від Колесника журналістам програми не вдалося. Також коментарів з цього питання не вдалося отримати від Офісу генпрокурора.

Водночас у МВС на запит журналістів повідомили, що питання призначення на посади у кіберполіції перебувають у компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ.



Нагадаємо, Верховна Рада обрала Венедіктову новим генпрокурором 17 березня цього року.

Джерело: Ракурс


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