Ірина Венедиктова, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137203-brat-venediktovoyi-pracuvav-u-strukturah-rodyny-avakova-cholovik-pislya-vyboriv-stav-polkovnykom.html

Ракурс

Сергій Венедіктов — брат Ірини Венедіктової, котра наразі є генпрокурором України, протягом тривалого часу працював у приватних структурах родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його соратника Ігоря Котвіцького.

Котвіцький у 2015 році навіть особисто виписав на його ім’я довіреність «на ведення справ учасника публічного акціонерного товариства». Це свідчить про те, що Венедіктов не був у цих структурах рядовим юристом. Про це йдеться в новому розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Журналісти встановили, що Венедіктов починаючи з 2008 року працював у компаніях ТОВ «Газоконденсатне родовище «Денисівське» та ТОВ «Сахалінське», пізніше — у ТОВ «Мар'їнське» та ТОВ «Гравеліт-21». Згідно з даними реєстру юридичних осіб, ці фірми належать до так званої групи «Інвестор» родини Авакова та Котвіцького.

Отримати коментарів від Офісу генпрокурора, Венедіктова чи Котвіцького журналістам не вдалося.

Арсен Аваков, за його особистою інформацією, не знайомий з переліченими в запиті особами, — відреагували на відповідний запит у Департаменті комунікацій МВС.

Крім того, журналісти встановили, що чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник пішов на підвищення у структурах Національної поліції після того, як його дружина стала народним депутатом в результаті позачергових парламентських виборів 2019 року.

Колесника також перевели до Києва.

До цього він обіймав посаду начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області, проте в листопаді 2019 року став заступником начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Того ж місяця Колесника підвищили з підполковника до полковника.

Отримати коментарі від Колесника журналістам програми не вдалося. Також коментарів з цього питання не вдалося отримати від Офісу генпрокурора.

Водночас у МВС на запит журналістів повідомили, що питання призначення на посади у кіберполіції перебувають у компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ.

Нагадаємо, Верховна Рада обрала Венедіктову новим генпрокурором 17 березня цього року.