«Слуга народа» отказалась от госфинансирования. Фото: пресс-служба партии

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«Слуга народа», самая большая фракция в Верховной Раде, отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года — обращение уже зарегистрировали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее письмо было подписано главой фракции «Слуга народа» Александром Корниенко. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

По словам Кравчук, фракция отказалась от госфинансирования за 3 и 4 кварталы 2020 года, бюджетные средства в размере 70 млн грн будут направлены на борьбу с коронавирусом. Средства за 1 и 2 кварталы также передадут на борьбу с COVID-19, однако их перечислят на счета профильных общественных организаций. Контролировать деятельность этих организаций будут народные депутаты от «Слуги народа», закрепленные за этими округами или региональными ячейками, добавила Кравчук.

В то же время заместитель председателя фракции пожаловалась на ряд сложностей, которые политическая сила должна была преодолеть, чтобы отказаться от финансирования. Для этого были внесены изменения в законы, ведь ранее украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии, а не поквартально.

Отметим, об отказе от государственных средств Корниенко написал почти месяц назад — 26 марта.

Напомним, ранее в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что ни одна из украинских партий не обращалась с заявлениями об отказе от государственного финансирования.