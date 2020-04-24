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«Слуга народа» отказалась от госфинансирования. Фото: пресс-служба партии

Не прошло и месяца: «слуги» отказались от госфинансирования — письмо уже в НАПК (ДОКУМЕНТ)

24 апр 2020, 08:35
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«Слуга народа», самая большая фракция в Верховной Раде, отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года — обращение уже зарегистрировали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее письмо было подписано главой фракции «Слуга народа» Александром Корниенко. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

По словам Кравчук, фракция отказалась от госфинансирования за 3 и 4 кварталы 2020 года, бюджетные средства в размере 70 млн грн будут направлены на борьбу с коронавирусом. Средства за 1 и 2 кварталы также передадут на борьбу с COVID-19, однако их перечислят на счета профильных общественных организаций. Контролировать деятельность этих организаций будут народные депутаты от «Слуги народа», закрепленные за этими округами или региональными ячейками, добавила Кравчук.

«Слуга народа» отказалась от госфинансирования. Фото: Е. Кравчук

В то же время заместитель председателя фракции пожаловалась на ряд сложностей, которые политическая сила должна была преодолеть, чтобы отказаться от финансирования. Для этого были внесены изменения в законы, ведь ранее украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии, а не поквартально.


Отметим, об отказе от государственных средств Корниенко написал почти месяц назад — 26 марта.

Напомним, ранее в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что ни одна из украинских партий не обращалась с заявлениями об отказе от государственного финансирования.


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