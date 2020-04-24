«Слуга народу» відмовилася від держфінансування. Фото: прес-служба партії

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«Слуга народу», найбільша фракція у Верховній Раді, відмовилася від бюджетного фінансування до кінця 2020 року — звернення вже зареєстрували у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Відповідний лист був підписаний главою фракції «Слуга народу» Олександром Корнієнко. Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

За словами Кравчук, фракція відмовилася від держфінансування за 3 та 4 квартали 2020 року, бюджетні кошти у розмірі 70 млн грн будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Кошти за 1 та 2 квартали також передадуть на боротьбу з COVID-19, проте їх перерахують на рахунки профільних громадських організацій. Контролюватимуть діяльність цих організацій народні депутати від «Слуги народу», закріплені за цими округами чи регіональні осередки, додала Кравчук.

Водночас заступниця голови фракції поскаржилася на низку складнощів, які політична сила мала подолати, щоб відмовитися від фінансування. Для цього були внесені зміни до законів, адже раніше українське законодавство дозволяло відмовитися від держфінансування лише на всю парламентську каденцію партії, а не поквартально.

Зазначимо, про відмову від державних коштів Корнієнко написав майже місяць тому — 26 березня.

Нагадаємо, раніше у Нацагентстві з питань запобігання корупції зазначили, що жодна з українських партій не зверталася з заявами про відмову від державного фінансування.