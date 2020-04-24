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Рада дала старт реформе речных перевозок. Фото: dniprograd.org

Рада дала старт реформе речных перевозок: нардепы приняли закон о внутреннем водном транспорте (ИНФОГРАФИКА)

24 апр 2020, 15:26
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Верховная Рада Украины 24 апреля дала старт реформе речных перевозок в Украине.

Сегодня парламент 243 голосами поддержал в первом чтении проект закона № 1182−1-д «О внутреннем водном транспорте». Этот закон — важный шаг для развития инфраструктуры, модернизации речных вокзалов и портов и улучшения состояния речного хозяйства, считают в партии «Слуга народа».

Законопроект предусматривает конкретные стимулы для переориентации грузопотоков с автомобильных дорог и железной дороги на внутренний водный транспорт.

Предполагается, что внутренние водные пути интегрируются в интермодальную логистическую схему, что позволит Украине усилить свои позиции в транспортной системе стран-членов ЕС. Кроме того, законодательно регулируется использование речных водных путей и их береговых полос, различных видов судов и водных мотоциклов.

Развитие инфраструктуры — один из главных приоритетов власти. Сегодня мы даем серьезный толчок для того, чтобы наши реки стали судоходными, а внутренний водный транспорт был не только аттракционом для туристов, — отметили в «Слуге народа».


ВРУ приняла законопроект №1182-1-д. Инфографика: Владислав Криклий в Telegram

Напомним, Верховная Рада сегодня отменила штрафные баллы для водителей. Наказание за нарушение правил дорожного движения будут уплачиваться исключительно в денежной форме.

Источник: Ракурс


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