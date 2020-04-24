Рада дала старт реформі річкових перевезень. Фото: dniprograd.org

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Верховна Рада України 24 квітня дала старт реформі річкових перевезень в Україні.

Сьогодні парламент 243 голосами підтримав у першому читанні проект закону № 1182−1-д «Про внутрішній водний транспорт». Цей закон — важливий крок для розвитку інфраструктури, модернізації річкових вокзалів та портів і покращення стану річкового господарства, вважають у партії «Слуга народу».

Законопроект передбачає конкретні стимули для переорієнтування вантажопотоків з автомобільних шляхів та залізниці на внутрішній водний транспорт.

Передбачається, що внутрішні водні шляхи інтегруються в інтермодальну логістичну схему, що дозволить Україні посилити свої позиції у транспортній системі країн-членів ЄС. Крім того, законодавчо врегульовується використання річкових водних шляхів та їхніх берегових смуг, різних видів суден і водних мотоциклів.

Розвиток інфраструктури — один із головних пріоритетів влади. Сьогодні ми даємо серйозний поштовх для того, аби наші річки стали судноплавними, а внутрішній водний транспорт був не лише атракціоном для туристів, — зазначили у «Слузі народу».





Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні скасувала штрафні бали для водіїв. Покарання за порушення правил дорожнього руху сплачуватимуться виключно у грошовій формі.