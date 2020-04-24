Погода в Украине на 25 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода завтра, 25 апреля, в Украине будет достаточно теплой. Температура воздуха в среднем будет колебаться в районе 18−20° тепла, а ночью будет +6−8°.

Погода в Киеве 25 апреля будет облачной, днем ожидаются дожди. Температура днем будет 17−19° тепла, ночью ожидается до +10°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На севере страны, в Черниговской и Сумской областях, днем ожидаются дожди, ночью осадки не прогнозируются. Днем столбики термометров покажут до +18°, ночью будет 6−8° тепла.

Погодные условия будут лучше в восточных областях. Там 25 апреля синоптики прогнозируют +17−21° днем и до +9° ночью, без осадков. На юге страны погодные условия будут такие: днем — 18−21° тепла, ночью — +6−9°, без осадков.

На западе страны температура будет колебаться в районе +14−20°, ночью — до +9°. Во всех западных областях ожидаются дожди. Погода во Львове на 25 апреля: днем синоптики прогнозируют +16°, ожидается дождь.

Днем 25 апреля, а также 26 апреля в западных, центральных и южных областях ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с (первый уровень опасности).

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной, лишь ночью ожидаются небольшие возмущения.