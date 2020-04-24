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Погода в Україні на 25 квітня. Фото: Pexels

Погода в Україні на 25 квітня: синоптики попереджають про сильний вітер і дощі (КАРТА)

24 кві 2020, 15:57
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Погода завтра, 25 квітня, в Україні буде досить теплою. Температура повітря в середньому коливатиметься в районі 18−20° тепла, а вночі буде +6−8°.

Погода в Києві 25 квітня буде хмарною, вдень очікуються дощі. Температура вдень буде 17−19° тепла, вночі очікується до +10°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На півночі країни, в Чернігівській і Сумській областях, вдень очікуються дощі, вночі опади не прогнозуються. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +18°, вночі буде 6−8° тепла.

Погодні умови будуть краще у східних областях. Там 25 квітня синоптики прогнозують +17−21° вдень і до +9° вночі, без опадів. На півдні країни погодні умови будуть такі: вдень — 18−21° тепла, вночі — +6−9°, без опадів.

На заході країни температура буде коливатися в районі +14−20°, вночі — до +9°. В усіх західних областях очікуються дощі. Погода у Львові на 25 квітня: вдень синоптики прогнозують +16°, очікується дощ.

Погода в Україні на 25 квітня. Карта: Гідрометцентр

Вдень 25 квітня, а також 26 квітня в західних, центральних і південних областях очікуються пориви вітру до 15−20 м/с (перший рівень небезпеки).



Геомагнітна обстановка в Києві буде спокійною, лише вранці очікуються невеликі збурення.

Погода в Україні на 25 квітня. Фото: GISMETEO


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