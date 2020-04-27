В ВСУ сообщили о новых случаях инфицирования коронавирусом. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n137330-v-vsu-soobschili-o-novyh-sluchayah-inficirovaniya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в Вооруженных силах Украины продолжает распространяться. На сегодняшнее утро COVID-19 болеют 44 военнослужащих.

За последние сутки подтверждены шесть новых случаев инфицирования коронавирусом украинских военнослужащих. Двое военных находятся на лечении в медучреждениях, четверо — проходят амбулаторное лечение дома под присмотром врачей, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего за весь период карантина от коронавируса излечились 18 украинских военнослужащих, а также зафиксированы два летальных случая.

В настоящее время на изоляции и самоизоляции находится 361 военный. В ближайшие трое суток период изоляции заканчивается у 117 человек.

Сообщается, что наиболее часто заражение коронавирусом у военнослужащих происходит во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками. Командование Медицинских сил ВСУ призывает военных ограничить контакты с людьми, которые не относятся к привычному кругу общения, а также строго соблюдать правила личной гигиены.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине количество инфицированных коронавирусом превысило 9 тыс. человек. От COVID-19 скончались 220 украинцев.