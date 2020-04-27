У ЗСУ повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137330-u-zsu-povidomyly-pro-novi-vypadky-infikuvannya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавірус у Збройних силах України продовжує поширюватися. Станом на сьогоднішній ранок 44 військовослужбовців хворіють на COVID-19.

За останню добу підтверджено шість нових випадків інфікування коронавірусом серед українських військовослужбовців. Двоє військових перебувають на лікуванні в медзакладах, четверо — проходять амбулаторне лікування вдома під наглядом лікарів, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Всього за весь період карантину від коронавірусу вилікувалися 18 українських військовослужбовців, а також зафіксовано два летальні випадки.

Наразі на ізоляції та самоізоляції перебуває 361 військовий. У найближчі три доби період ізоляції закінчується у 117 осіб.

Повідомляється, що найчастіше зараження коронавірусом у військовослужбовців відбувається під час епізодичних зустрічей із друзями і родичами. Командування Медичних сил ЗСУ закликає військових обмежити контакти з людьми, які не належать до звичного кола спілкування, а також суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні кількість інфікованих коронавірусом перевищила 9 тис. осіб. Від COVID-19 померли 220 українців.