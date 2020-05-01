Легализация каннабиса. Фото: Immigrant Today

https://racurs.ua/n137581-v-novoy-zelandii-vopros-legalizacii-kannabisa-vynesut-na-referendum.html

Ракурс

Новая Зеландия может стать страной, в которой легализируют каннабис. Правительство страны представило законопроект постепенной легализации марихуаны для личного использования. Закон должны одобрить или отклонить граждане страны на референдуме, который запланирован на 19 сентября 2020 года.

Финальная версия законопроекта была представлена сегодня, 1 мая, министром юстиции Новой Зеландии Эндрю Литлом, сообщает New Zealand Herald.

Данный законопроект предусматривает создание Управления по регулированию деятельности относительно каннабиса. Управление будет контролировать соблюдение требований к каннабису, который будет продаваться для личного использования.

Согласно законопроекту, марихуану можно будет продавать лицам старше 20 лет и не более 14 г в одни руки. Употреблять каннабис можно будет дома или в специальных местах. Кроме того, на приусадебном участке можно будет выращивать до четырех растений для личного использования.

Продажа марихуаны без лицензии предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. За продажу марихуаны лицам, не достигшим 20-летнего возраста, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Также предусмотрены штрафы за нарушение условий лицензии.

Как ранее писал «Ракурс», в Нидерландах на карантин закрылись магазины по продаже рекреационной марихуаны. Накануне закрытия перед магазинами выстроились длинные очереди любителей травки, которых не пугала опасность заражения коронавирусом.