Легалізація канабісу. Фото: Immigrant Today

https://racurs.ua/ua/n137581-u-noviy-zelandiyi-pytannya-legalizaciyi-kanabisu-vynesut-na-referendum.html

Ракурс

Нова Зеландія може стати країною, у якій легалізують канабіс. Уряд країни представив законопроект поступової легалізації марихуани для особистого використання. Закон повинні схвалити або відхилити громадяни країни на референдумі, який запланований на 19 вересня 2020 року.

Фінальна версія законопроекту була представлена ​​сьогодні, 1 травня, міністром юстиції Нової Зеландії Ендрю Літлом, повідомляє New Zealand Herald.

Даний законопроект передбачає створення Управління з регулювання діяльності щодо канабісу. Управління контролюватиме дотримання вимог до канабісу, який буде продаватися для особистого використання.

Згідно із законопроектом, марихуану можна буде продавати особам старше 20 років і не більше 14 г в одні руки. Вживати канабіс можна буде вдома або в спеціальних місцях. Крім того, на присадибній ділянці можна буде вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання.

Продаж марихуани без ліцензії передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років. За продаж марихуани особам, які не досягли 20-річного віку, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Також передбачені штрафи за порушення умов ліцензії.

Як раніше писав «Ракурс», у Нідерландах на карантин закрилися магазини з продажу рекреаційної марихуани. Напередодні закриття перед магазинами вишикувалися довжелезні черги любителів травички, яких не лякала небезпека зараження коронавірусом.