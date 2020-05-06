Фонд Зеленского по борьбе с коронавирусом возглавил Баум, связанный с «людьми Путина»

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Фонд, который при содействии Офиса президента Владимира Зеленского собирал и распределял средства спонсоров на борьбу с коронавирусом, принадлежит предпринимателю Борису Бауму. Его связывают с ОПУ и большим российским бизнесом. Изначально по инициативе офиса Зеленского сбором средств меценатов занимались два благотворительных фонда.

Баум возглавил антикоронавирусний фонд «Прайм» 5 апреля, а на следующий день стал его конечным бенефициаром. У Зеленского привлекли «Прайм» в кампании по сбору средств после того, как другой фонд — «Корпорация Монстров» Андрея Ставницера, решила выйти из кампании. Это заявление «Корпорация Монстров» сделала в тот же день, когда Баум возглавил «Прайм» — 5 апреля, сообщает «Бабель».

Остатки средств на счетах фонда Ставницера были переведены в «Прайм». «Корпорация Монстров» собрала 380 млн грн, на момент выхода осталось 22,5 млн грн. Эту сумму получил «Прайм».

Ранее зампредседателя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал более 374 млн грн. В свою очередь, Борис Баум, услышав вопрос СМИ о собранных средствах, сослался на занятость и попросил «позвонить завтра». Кирилл Тимошенко из офиса Зеленского также пока не прокомментировал этот вопрос.

Баум долго жил в Латвии и много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy, одним из владельцев которой является член Совета федерации России и спецпредставитель Владимира Путина Александр Бабаков. Помимо этого, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, партнером которых была VS Energy.

По данным Bihus. Иnfo, во власть Баума привел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, Баум имеет опыт управления казино. По словам Тимошенко с ОПУ, к Баума у власти есть «доверие» и его хотели бы видеть во главе нового госоргана — Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.