Фонд Зеленського по боротьбі з коронавірусом очолив Баум, пов’язаний із “людьми Путіна”

https://racurs.ua/ua/n137782-antykoronavirusnyy-fond-zelenskogo-ocholyv-baum-eks-pracivnyk-kompaniyi-ludey-putina.html

Ракурс

Фонд, який за сприяння Офісу президента Володимира Зеленського збирав і розподіляв кошти спонсорів на боротьбу з коронавірусом, належить підприємцю Борису Бауму. Його повʼязують з ОПУ і великим російським бізнесом. Загалом спочатку за ініціативи Офісу Зеленського збором коштів меценатів займалися два благодійних фонди.

Баум очолив антикоронавірусний фонд «Прайм» 5 квітня, а наступного дня став його кінцевим бенефіціаром. У Зеленського залучили «Прайм» до кампанії зі збору коштів після того, як інший фонд — «Корпорація Монстрів» Андрія Ставніцера, вирішила вийти з кампанії. Цю заяву «Корпорація Монстрів» зробила того ж дня, коли Баум очолив «Прайм» — 5 квітня, повідомляє «Бабель».

Залишки коштів на рахунках фонду Ставніцера були переведені до «Прайму». «Корпорація Монстрів» зібрала 380 млн грн, на момент виходу залишилося 22,5 млн грн. Цю суму отримав «Прайм».

Раніше заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що всього Фонд з ліквідації наслідків COVID-19 зібрав понад 374 млн грн. Борис Баум, почувши запитання ЗМІ щодо зібраних коштів, послався на зайнятість і попросив «зателефонувати завтра». Кирило Тимошенко з офісу Зеленського також наразі не прокоментував це питання.

Баум довго жив у Латвії та багато років працював топ-менеджером у структурах російсько-української групи VS Energy, одним із власників якої є член Ради федерації Росії і спецпредставник Володимира Путіна Олександр Бабаков. Окрім цього, Баум входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, партнером яких була VS Energy.

За даними Bihus. Іnfo, у владу Баума привів очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія. За його словами, Баум має досвід керування казино. За словами Тимошенка з ОПУ, до Баума у влади є «довіра» і його хотіли б бачити на чолі нового державного органу — Комісії з розвитку і регулювання азартних ігор.