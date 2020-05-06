Антикоррупционную проверку для судей одобрил Кабмин. Фото: Юридическая газета

https://racurs.ua/n137797-antikorrupcionnuu-proverku-dlya-sudey-utverdil-kabmin.html

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Кабинет министров Украины сегодня на внеочередном заседании рассмотрел законопроект о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей». Необходимость внесения таких изменений обусловлена принятием закона «О предотвращении коррупции».

Новым проектом закона предлагается распространить на судей действие закона «О предотвращении коррупции». В частности, согласно инициативе, кандидат на должность судьи должен предоставлять письменное согласие на проведение специальной проверки относительно него перед трудоустройством в суд.

Кандидаты в судьи до назначения на должность должны сообщить руководству суда, на занятие должности в котором они претендуют, о работающих в этом суде близких людях. Также это касается кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Без специальной проверки на коррупционные риски кандидат не должен быть назначен судьей. Однако эти изменения не касаются руководства антикоррупционных органов.

Напомним, ранее Высший совет правосудия проанализировал сообщения о вмешательстве в деятельность судей в 2019 году и обнаружил, что генпрокурор не вносит в ЕРДР сведения о совершении уголовных преступлений против служителей Фемиды.