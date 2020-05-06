Антикорупційну перевірку для суддів затвердив Кабмін. Фото: Юридична газета

https://racurs.ua/ua/n137797-antykorupciynu-perevirku-dlya-suddiv-zatverdyv-kabmin.html

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Кабінет міністрів України сьогодні на позачерговому засіданні розглянув законопроект про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів». Уряд його розглянув у звʼязку з прийняттям закону «Про запобігання корупції».

Відтепер на суддів поширюється дія закону «Про запобігання корупції». Кандидат на посаду судді тепер повинен надавати письму згоду на проведення спеціальної перевірки щодо нього перед працевлаштуванням до суду. Про це йшлося на засіданні Кабінету міністрів 6 травня.

Кандидати до призначення на посаду мають повідомити керівництву суду, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому суді близьких осіб. Також це стосується кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Без спеціальної перевірки на корупцію кандидат тепер не може бути призначений суддею. Проте ці зміни не стосуються керівництва антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя проаналізувала повідомлення про втручання в діяльність суддів за 2019 рік та виявила, що генпрокурор не вносить до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення проти служителів Феміди.