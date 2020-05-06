Пытки в СИЗО: в Кропивницком били задержанных, требуя признаться в разбое, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/n137819-v-kropivnickom-sizo-izbivali-zaderjannyh-trebuya-priznatsya-v-razboe-foto.html

Ракурс

Пытки в СИЗО в Кропивницком станут предметом расследования, которое начала прокуратура и Госбюро расследований.

Уголовное производство по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками СИЗО начали после заявления двух лиц, содержащихся под стражей в изоляторе. Они жаловались на систематические избиения: неизвестные лица в СИЗО требовали признаться в совершении разбоя и рассказать, где хранятся деньги, которые были получены в результате этого преступления.

Заявители рассказали, что их били сотрудники учреждения в форме без опознавательных знаков и в масках. Задержанным инкриминируют разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Медики обнаружили у заключенных многочисленные гематомы туловища и ног.

Отреагировала на заявление и омбудсмен Людмила Денисова. Ее региональный координатор Виктор Жученя посетил Кропивницкий следственный изолятор и пообщался с пострадавшими.

Синяки и следы от ударов были настолько существенными, что когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическому насилию, — говорится в сообщении Денисовой.

Заявители рассказали также, что и.о. начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом.

Денисова написала в Фейсбук, что это не первый случай «морального и физического издевательства над задержанными» в Кропивницком СИЗО.