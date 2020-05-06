В Кропивницькому СІЗО били затриманих, вимагаючи зізнатися у розбої, фото — Слово і діло

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Тортури у СІЗО в Кропивницькому стануть предметом розслідування, яке розпочала прокуратура та Держбюро розслідувань.

Кримінальне провадження за фактами перевищення службових повноважень співробітниками СІЗО розпочали після заяви двох осіб, які тримаються під вартою в ізоляторі. Вони скаржилися на систематичні побиття: невідомі особи в СІЗО вимагали зізнатися у розбої і розповісти, де зберігаються гроші, які були отримані внаслідок цього злочину.

Заявники розповіли, що їх били співробітники установи у формі без розпізнавальних знаків та в масках. Затриманим інкримінують розбій (ч. 4 ст. 187 КК України) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Медики виявили в ув’язнених численні гематоми тулубу та ніг.

Відреагувала на заяву й омбудсмен Людмила Денісова. Регіональний координатор Віктор Жученя відвідав Кропивницький слідчий ізолятор та поспілкувався із потерпілими.

Синці та сліди від ударів були настільки суттєвими, що коли затриманих привозили до ізолятора тимчасового тримання, їх відмовлялись приймати та повертали назад до СІЗО, де громадян знову піддавали фізичному насиллю, — йдеться у повідомленні Денісової.

Заявники розповіли також, що в. о. начальника СІЗО погрожував, що заразить їх СНІДом і туберкульозом. Такі дії чинилися начебто для вимагання від затриманих та їх рідних грошей.

Денісова написала у Фейсбук, що це не перший випадок «морального та фізичного знущання із затриманих» у Кропивницькому СІЗО.