Одесский кинофестиваль проведут осенью в онлайн-формате. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n138076-odesskiy-kinofestival-provedut-osenu-v-onlayn-formate-festival-v-kannah-okonchatelno-otmenili.html

Ракурс

Каннский кинофестиваль в 2020 году не будет проводиться. Организаторы решили его окончательно отменить из-за пандемии коронавируса. Они не считают возможным проводить мероприятие в ограниченном формате.

Организаторы решили перераспределить фильмы, которые были заявлены на Канны, по осенним фестивалям. В частности, их планируют показать на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на президента кинофестиваля Пьера Лескюра.

Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо считает, что «Канны могли произойти только так, как всегда: со звездами, зрителями и прессой», но не с карантинными ограничениями. В начале июня организаторы планируют объявить фильмы, которые должны были показать во время Каннского кинофестиваля-2020. Все они должны дойти до зрителя до весны 2021 года.

Карантин стал причиной переноса и Одесского кинофестиваля, который проводится ежегодно летом. Его проведут осенью в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

В этом году фестиваль пройдет не в июле, как это было обычно, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. В онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также состоятся мастер-классы и пресс-конференции.

При этом организаторы планируют устроить показ под открытым небом на Потемкинской лестнице в Одессе. Ежегодно во время кинофестиваля там показывают немое кино в сопровождении симфонического оркестра.