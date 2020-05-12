Одеський кінофестиваль проведуть восени в онлайн-форматі. Фото: ЕРА

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Каннський кінофестиваль у 2020 році не проводитиметься. Організатори вирішили його остаточно скасувати через пандемію коронавірусу. Вони не вважають за можливе проводити захід в обмеженому форматі.

Організатори вирішили перерозподілити фільми, які були заявлені на Канни, по осіннім фестивалям. Зокрема, їх планують показати на Венеційському кінофестивалі. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на президента кінофестивалю П'єра Лескюр.

Гендиректор фестивалю Тьєррі Фремо вважає, що «Канни могли статися тільки так, як завжди: з зірками, глядачами та пресою», але не з карантинними обмеженнями. На початку червня організатори планують оголосити фільми, які повинні були показати під час Каннського кінофестивалю-2020. Усі вони повинні дійти до глядача до весни 2021 року.

Карантин став причиною перенесення і Одеського кінофестивалю, який проводиться щорічно влітку. Його проведуть восени в онлайн-форматі. Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Цього року фестиваль пройде не в липні, як це було зазвичай, а восени — з 25 вересня по 3 жовтня. В онлайн-форматі в програмі Одеського міжнародного кінофестивалю традиційно проходитимуть усі програмні та позапрограмні покази, а також відбудуться майстер-класи та прес-конференції.

Водночас організатори планують влаштувати показ під відкритим небом на Потьомкінських сходах в Одесі. Щорічно під час кінофестивалю там показують німе кіно в супроводі симфонічного оркестру.