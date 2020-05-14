Илон Маск проложил второй скоростной тоннель под Лас-Вегасом. Фото: Реальное время

https://racurs.ua/n138171-ilon-mask-prolojil-vtoroy-skorostnoy-tonnel-pod-las-vegasom.html

Ракурс

Илон Маск, американский изобретатель и бизнесмен, неоднократно доказывал, что умеет воплощать свои идеи в жизнь. Компания The Boring Company, владельцем которой является Маск, проложила под Лас-Вегасом второй тоннель в рамках проекта Convention Center Loop.

Прокладка тоннеля ознаменовала окончание первой фазы 52,2-миллионного проекта Илона Маска, сообщает The Verge.

Теперь будет вестись строительство станций по обеим сторонам тоннеля, а также будет построена промежуточная станция посередине магистрали. Станции предназначены для пассажиров, которые будут ожидать прибытия транспорта.

Тоннель Convention Center Loop даст возможность перевозить каждый час до 4 тыс. пассажиров на специальных челноках Tesla, рассчитанных на 16 человек. Это позволит пассажирам сэкономить 15 минут ходьбы и добраться до конечной точки всего за две минуты.

Как известно, первый тоннель под Лас-Вегасом компания The Boring Company проложила в феврале этого года. Запуск движения по подземной магистрали запланирован в январе 2021 года.

Как ранее писал «Ракурс», в США во время испытаний взорвалась ракета Starship производства компании SpaceX, которую в будущем планируют использовать для полетов на Луну и Марс. Владельцем компании SpaceX является Маск.