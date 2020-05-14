Ілон Маск проклав другий швидкісний тунель під Лас-Вегасом. Фото: Реальний час

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Ракурс

Ілон Маск, американський винахідник і бізнесмен, неодноразово доводив, що вміє втілювати свої ідеї в життя. Компанія The Boring Company, власником якої є Маск, проклала під Лас-Вегасом другий тунель у рамках проекту Convention Center Loop.

Прокладка тунелю ознаменувала закінчення першої фази 52,2-мільйонного проекту Ілона Маска, повідомляє The Verge.

Тепер буде вестися будівництво станцій по обидва боки тунелю, а також буде побудовано проміжну станцію посередині магістралі. Станції призначені для пасажирів, які будуть чекати на прибуття транспорту.

Тунель Convention Center Loop дасть можливість перевозити кожну годину до 4 тис. пасажирів на спеціальному транспорті Tesla, який розрахований на 16 осіб. Це дозволить пасажирам заощадити 15 хвилин ходьби і дістатися до кінцевої точки всього за дві хвилини.

Як відомо, перший тунель під Лас-Вегасом компанія The Boring Company проклала у лютому цього року. Запуск руху по підземній магістралі заплановано у січні 2021 року.

Як раніше писав «Ракурс», у США під час випробувань вибухнула ракета Starship виробництва компанії SpaceX, яку в майбутньому планують використовувати для польотів на Місяць і Марс. Власником компанії SpaceX є Маск.