«Опендатабот» дал ответ Авакову по сливу персональных данных украинцев. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n138200-opendatabot-otricaet-svou-prichastnost-k-slivu-personalnyh-dannyh-ukraincev.html

Ракурс

Персональные данные украинцев перестали быть секретом после их слива в сеть. В Нацполиции заявляют, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе «Опендатабот». Но в «Опендатабот» поспешили опровергнуть данное обвинение правоохранителей.

В Telegram-канале сервиса появилось соответствующее сообщение.

В сервисе заявили, что обвинения Нацполции безосновательны, потому что база «Опендатабот» содержит лишь публичную информацию, которая была получена с портала открытых данных и официального API Минюста. А вот персональных и банковских данных украинцев в базе нет, и не могло быть, заявили в сервисе.

По мнению представителей «Опендатабот», подобные обвинения Нацполции ставят под угрозу не только деловую репутацию сервиса, но и процесс открытия данных в Украине.

Как ранее писал «Ракурс», в Нацполиции заявили, что распространенные в соцсетях сведения, в частности и в Telegram-каналах, имеют признаки фрагментарных наборов данных, полученных из различных источников и ресурсов, включая «Опендатабот».