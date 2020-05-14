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Ракурс
«Опендатабот» дал ответ Авакову по сливу персональных данных украинцев. Фото: РБК-Украина

«Опендатабот» дал ответ Авакову по сливу персональных данных украинцев

14 мая 2020, 17:59
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Персональные данные украинцев перестали быть секретом после их слива в сеть. В Нацполиции заявляют, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе «Опендатабот». Но в «Опендатабот» поспешили опровергнуть данное обвинение правоохранителей.

В Telegram-канале сервиса появилось соответствующее сообщение.

В сервисе заявили, что обвинения Нацполции безосновательны, потому что база «Опендатабот» содержит лишь публичную информацию, которая была получена с портала открытых данных и официального API Минюста. А вот персональных и банковских данных украинцев в базе нет, и не могло быть, заявили в сервисе.



По мнению представителей «Опендатабот», подобные обвинения Нацполции ставят под угрозу не только деловую репутацию сервиса, но и процесс открытия данных в Украине.

Как ранее писал «Ракурс», в Нацполиции заявили, что распространенные в соцсетях сведения, в частности и в Telegram-каналах, имеют признаки фрагментарных наборов данных, полученных из различных источников и ресурсов, включая «Опендатабот».

Источник: Ракурс


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