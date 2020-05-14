«Опендатабот» дав відповідь Авакову по зливу персональних даних українців. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n138200-opendatabot-zaperechuie-svou-prychetnist-do-zlyvu-personalnyh-danyh-ukrayinciv.html

Ракурс

Персональні дані українців перестали бути секретом після злиття у мережу. У Нацполіції заявляють, що персональні дані в uabazabot були взяті з різних джерел, у тому числі і з «Опендатабот».

Але в «Опендатабот» поспішили спростувати дане звинувачення правоохоронців. У Telegram-каналі сервісу з’явилося відповідне повідомлення.

У сервісі заявили, що звинувачення Нацполції безпідставні, тому що база «Опендатабот» містить лише публічну інформацію, яка була отримана з порталу відкритих даних і офіційного API Мін’юсту. А ось персональних і банківських даних українців у базі немає, і не могло бути, заявили у сервісі.

На думку представників «Опендатабот», подібні звинувачення Нацполції ставлять під загрозу не тільки ділову репутацію сервісу, але й процес відкриття даних в Україні.

Як раніше писав «Ракурс», у Нацполіції заявили, що поширені у соцмережах відомості, зокрема і в Telegram-каналах, мають ознаки фрагментарних наборів даних, отриманих із різних джерел і ресурсів, включаючи «Опендатабот».