Ракурсhttps://racurs.ua/
«Опендатабот» дав відповідь Авакову щодо зливу персональних даних українцівhttps://racurs.ua/ua/n138200-opendatabot-zaperechuie-svou-prychetnist-do-zlyvu-personalnyh-danyh-ukrayinciv.htmlРакурс
Персональні дані українців перестали бути секретом після злиття у мережу. У Нацполіції заявляють, що персональні дані в uabazabot були взяті з різних джерел, у тому числі і з «Опендатабот».
Але в «Опендатабот» поспішили спростувати дане звинувачення правоохоронців. У Telegram-каналі сервісу з’явилося відповідне повідомлення.
У сервісі заявили, що звинувачення Нацполції безпідставні, тому що база «Опендатабот» містить лише публічну інформацію, яка була отримана з порталу відкритих даних і офіційного API Мін’юсту. А ось персональних і банківських даних українців у базі немає, і не могло бути, заявили у сервісі.
На думку представників «Опендатабот», подібні звинувачення Нацполції ставлять під загрозу не тільки ділову репутацію сервісу, але й процес відкриття даних в Україні.
Як раніше писав «Ракурс», у Нацполіції заявили, що поширені у соцмережах відомості, зокрема і в Telegram-каналах, мають ознаки фрагментарних наборів даних, отриманих із різних джерел і ресурсів, включаючи «Опендатабот».