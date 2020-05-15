История репрессий: Институт нацпамяти открыл сервис для поиска информации о советских преступлениях, фото — Детектор медиа

https://racurs.ua/n138225-institut-nacpamyati-otkryl-servis-dlya-poiska-informacii-o-repressirovannyh.html

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История репрессий советского режима станет понятнее гражданам Украины. Отныне поиск данных о репрессированных будет осуществлять консультационный центр, который открыл архив Украинского института национальной памяти (УИНП).

Открытие сервиса приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий, который в этом году отмечается 17 мая, сообщили на сайте УИНП.

Консультационный центр будет бесплатно предоставлять консультации и осуществлять сопровождение людей, которые ищут данные о репрессированных советским режимом (1917−1991 годы).

Директор архива УИНП Игорь Кулик рассказал, что работники учреждения помогут вести переписку с архивами, чтобы получить информацию о людях, исторических фигурах и событиях.

Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель нового центра — поддержать людей, которые решились начать поиск правды о своих родных и своей стране, — рассказал Кулик.

Все обращения в консультационный центр УИНП бесплатные.

В архиве УИНП сообщили, что сегодня Украина — лидер по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Киев открыл документы архивов спецслужб в апреле 2015 года.