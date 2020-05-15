Історія репресій: Інститут нацпам’яті відкрив сервіс для пошуку інформації про радянські злочини, фото — Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n138225-instytut-nacpam-yati-vidkryv-servis-dlya-poshuku-informaciyi-pro-represovanyh.html

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Історія репресій радянського режиму стане зрозумілішою громадянам України. Віднині пошук даних про репресованих здійснюватиме консультаційний центр, який відкрив архів Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Відкриття сервісу приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій, який цього року відзначається 17 травня, повідомили на сайті УІНП.

Консультаційний центр безкоштовно надаватиме консультації і здійснюватиме супровід людей, які шукають дані про репресованих під час радянського режиму (1917−1991 роки) осіб.

Директор архіву УІНП Ігор Кулик розповів, що працівники установи допоможуть листуватися з архівами, щоб отримати інформацію про людей, історичні постаті та події.

Чимало родин не знають історію свого роду через вирвані сторінки життя своїх предків. Мета нового центру — підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди про своїх рідних і про свою країну, — розповів Кулик.

Усі звернення до консультаційного центру УІНП безкоштовні.

В архіві УІНП повідомили, що сьогодні Україна — лідер із доступу до архівів репресивних органів на пострадянському просторі. Київ відкрив документи зі спецархівів спецслужб у квітні 2015 року.