Гордон записал интервью с террористом Гиркиным. Фото: МК

https://racurs.ua/n138391-u-venediktovoy-nashli-cennuu-informaciu-v-intervu-gordona-s-girkinym.html

Ракурс

Дмитрий Гордон, украинский журналист, вечером 18 мая опубликовал очередное скандальное интервью — на этот раз с российским террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым). Он является фигурантом нескольких дел о войне на Донбассе, одним из обвиняемых в сбитии рейса MH-17 летом 2014 года.

Несмотря на то, что многих это интервью возмутило, в Офисе генпрокурора нашли в нем и положительные моменты. Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов назвал «ценной информацией» интервью, которые записал Дмитрий Гордон с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонская и бывшим главарем боевиков так называемой ДНР Игорем Гиркиным. Об этом он сказал в комментарии «BBC News Украина».

Заместитель Венедиктовой объяснил, что использование информации из интервью подозреваемых и обвиняемых для расследования — довольно распространенная мировая практика. В частности, по его словам, Поклонская подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине.

Гиркин, в свою очередь, во время своего интервью рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений. В Офисе генпрокурора уверяют, что все эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями.

По словам заместителя генпрокурора, особую ценность для следствия имеет информация о контроле и поставке оружия из Российской Федерации незаконным вооруженным формированиям. Именно поэтому Мамедов заявил, что может «выразить только благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы».

Как писал «Ракурс», Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии украинских спецслужб, а флешки отправил в Гаагу.