Гордон записав інтерв’ю з терористом Гіркіним. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n138391-u-venediktovoyi-znayshly-cinnu-informaciu-v-interv-u-gordona-z-girkinym.html

Ракурс

Дмитро Гордон, український журналіст, ввечері 18 травня опублікував чергове скандальне інтерв’ю — цього разу з російським терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Він є фігурантом декількох справ про війну на Донбасі, одним зі звинувачених у збитті рейсу MH-17 влітку 2014 року.

Попри те, що багатьох це інтерв’ю обурило, в Офісі генпрокурора знайшли в ньому й позитивні моменти. Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов назвав «цінною інформацією» інтерв’ю, які записав Дмитро Гордон із колишнім прокурором Криму Наталією Поклонською та колишнім ватажком бойовиків так званої ДНР Ігорем Гіркіним. Про це він сказав у коментарі «BBC News Україна».

Заступник Венедіктової пояснив, що використання інформації з інтерв’ю підозрюваних та обвинувачених для розслідування — досить поширена світова практика. Зокрема, за його словами, Поклонська підтвердила, що їй відомо про підозру та кримінальне переслідування проти неї в Україні.

Гіркін, у свою чергу, під час свого інтерв’ю розказав про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. В Офісі генпрокурора запевняють, що усі ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими.

За його словами, особливу цінність для слідства має інформація щодо контролю та постачання зброї з Російської Федерації незаконним збройним формуванням. Саме тому Мамедов заявив, що може «висловити лише подяку, а не критикувати за ті свідчення, які почуло наше суспільство і правоохоронні органи».

Як писав «Ракурс», Гордон заявив, що брав інтерв’ю у Гіркіна за сприяння українських спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу.