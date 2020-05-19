Верховная Рада приняла законопроект о госрегулировании использования ядерной энергии

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Рада приняла законопроект о госрегулировании использования ядерной энергииhttps://racurs.ua/n138401-rada-prinyala-zakonoproekt-o-gosregulirovanii-ispolzovaniya-yadernoy-energii.htmlРакурс
Верховная Рада на пленарном заседании 19 мая внесла изменения в украинское законодательство о безопасном использовании ядерной энергии. Законопроект № 2372 во втором чтении поддержали 288 парламентариев.
По мнению нардепов, либерализация законодательства об использовании ядерной энергии противоречит международным нормам и несет риски для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Поэтому законопроект № 2372 принят во избежание ослабления госрегулирования в сфере безопасности использования ядерной энергии.
Нормативный акт также вносит изменения в законы «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».
В парламенте уверены, что госрегулирование в сфере использования ядерной энергии с учетом международных требований сохранит имидж Украины в мире.