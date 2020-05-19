Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Верховная Рада приняла законопроект о госрегулировании использования ядерной энергии

Рада приняла законопроект о госрегулировании использования ядерной энергии

19 мая 2020, 11:43
999

Верховная Рада на пленарном заседании 19 мая внесла изменения в украинское законодательство о безопасном использовании ядерной энергии. Законопроект № 2372 во втором чтении поддержали 288 парламентариев.

По мнению нардепов, либерализация законодательства об использовании ядерной энергии противоречит международным нормам и несет риски для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Поэтому законопроект № 2372 принят во избежание ослабления госрегулирования в сфере безопасности использования ядерной энергии.



Нормативный акт также вносит изменения в законы «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

В парламенте уверены, что госрегулирование в сфере использования ядерной энергии с учетом международных требований сохранит имидж Украины в мире.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров