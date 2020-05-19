Верховна Рада ухвалила законопроект про держрегулювання використання ядерної енергії

https://racurs.ua/ua/n138401-rada-uhvalyla-zakonoproekt-pro-bezpeku-vykorystannya-yadernoyi-energiyi.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні 19 травня внесла зміни до українського законодавства щодо безпеки використання ядерної енергії. Законопроект № 2372 у другому читанні підтримали 288 парламентарів.

На думку нардепів, лібералізація законодавства щодо використання ядерної енергії протирічить міжнародним нормам і несе ризики для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Тому законопроект № 2372 ухвалений задля уникнення послаблення державного регулювання в сфері безпеки використання ядерної енергії.

Нормативний акт також вносить зміни до законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

У парламенті переконані, що держрегулювання у сфері використання ядерної енергії із врахуванням міжнародних вимог збереже імідж України у світі.