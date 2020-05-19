Новости Украины: экс-член Нацтелерадио назвал нардепов, формирующих информполитику

https://racurs.ua/n138442-veschanie-na-okkupirovannyy-donbass-provaleno-informpolitikoy-zaveduut-dvoe-slug-eks-chlen.html

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Информационная политика Украины, по мнению бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, зависит от двух нардепов из фракции «Слуга народа».

Таких людей в Нацсовете и Министерстве культуры и информационной политики нет. Информполитикой у нас занимаются два нардепа: Никита Потураев и Александр Ткаченко. Я думаю, что все видения и все стратегии исходят от них. И то, что им ничего не удается сделать полезного — тоже показательно: их идеи оторваны от реализации, — отметил Костинский в интервью Bituk.

По его мнению, власть провалила работу по многим направлениям информвойны с российской пропагандой.

Провалено вещание на оккупированные территории, иновещание и вообще украинское телерадиовещание, поскольку были закодированы крупные украинские телеканалы, и сегодня миллионы людей смотрят российское телевидение, — считает Костинский.

Бывший член Нацтелерадио убежден, что сейчас в Украине не существует информационной политики государства. Также он рассказал о негативном влиянии русскоязычного телевидения на ситуацию в стране.

Это приводит к банальному — увеличивается «мягкое воздействие» России. Россияне в 2014—2019 годах поняли, что нет смысла бороться с украинскими политическими элитами, с которыми нельзя ни договориться, ни продавить что-то… Поэтому они действуют «мягкими» методами, запуская определенные нарративы с помощью телеканалов, соцсетей, — отметил Костинский.

Он уверен, что именно поэтому постепенно сдаются украинские позиции на международном уровне и во внутренней политике.

И все, что сегодня делает власть во главе с Владимиром Зеленским — все это делается по инерции… Например, телеканал «Дім/Дом», созданный для вещания на временно оккупированной территории. Он является хорошим индикатором того, как власть воспринимает вообще информационную войну. Этот телеканал в своем эфире, согласно программной концепции, должен транслировать украинские фильмы, сериалы и развлекательные передачи. И власти кажется, что это и есть способ интеграции жителей временно оккупированных территорий, это и есть их информационная война. Но в действительности это не так… То, что делает власть, — это профанация, — резюмировал Костинский.

Напомним, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания — орган, который выдает и продлевает лицензии телеканалам и радиостанциям и регулирует работу украинского телерадиопространства. Состав Нацсовета формирует президент и Верховная Рада.