Новини України: екс-член Нацтелерадіо назвав нардепів, які формують інформпростір

https://racurs.ua/ua/n138442-movlennya-na-okupovani-terytoriyi-provaleno-informpolitykou-zaviduut-dvoie-slug-eks-chlen.html

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Інформаційна політика України, на думку колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського, залежить від двох нардепів з фракції «Слуга народу».

Таких людей у Нацраді та Міністерстві культури й інформаційної політики немає. Інформполітикою в нас займаються двоє нардепів: Нікіта Потураєв і Олександр Ткаченко. Я гадаю, що всі візії і всі стратегії йдуть від них. І те, що їм нічого не вдається зробити корисного, — теж показово: їхні ідеї відірвані від реалізації, — зауважив Костинський в інтерв’ю Bituk.

На його думку, влада провалила роботу в багатьох напрямах інформвійни з російською пропагандою.

Провалено мовлення на окупованій території, іномовлення і взагалі українське телерадіомовлення, оскільки закодували найбільші і найпотужніші українські телеканали, тому сьогодні мільйони людей дивляться російське телебачення, — вважає Костинський.

Колишній член Нацтелерадіо переконаний, що зараз в Україні не існує інформаційної політики держави. Також він розповів про негативний вплив російськомовного телебачення на ситуацію в країні.

Це призводить до банального — збільшується «м'який вплив» Росії. Росіяни у 2014−2019 роках зрозуміли, що немає сенсу боротися з українськими політичними елітами, з якими не можна ані домовитися, ані протиснути щось… Тому вони діють «м'якими» методами, запускаючи певні наративи через телеканали, соцмережі, — зауважив Костинський.

На його думку, саме тому поступово здаються українські позиції на міжнародному рівні та у внутрішній політиці.

І все, що сьогодні робить влада на чолі з Володимиром Зеленським — це все робиться за інерцією… Наприклад, телеканал «Дім/Дом», створений для мовлення на тимчасово окупованій території. Він є хорошим індикатором того, як влада сприймає взагалі інформаційну війну. Цей телеканал у своєму ефірі, за програмною концепцією, повинен транслювати українські фільми, серіали і розважальні передачі. І владі здається, що це і є спосіб інтеграції мешканців тимчасово окупованих територій, це і є їхня інформаційна війна. Але ж насправді це не так… Те, що робить влада, — це профанація, — резюмував Костинський.

Нагадаємо, Нацрада з питань ТБ і радіомовлення — орган, який видає й продовжує ліцензії телеканалам і радіостанціям та регулює український телерадіопростір. Загалом у ній восьмеро членів — по чотири від президента і Верховної Ради.