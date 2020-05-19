Закон об обязательном тестировании на коронавирус вступил в силу. Фото: Ракурс

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Ракурс

Сегодня, 19 мая, вступил в силу закон № 587-IX, который предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни COVID-19, а также тех, кто контактировал с больными.

Документ был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

В документе указано, что закон вступает в силу со дня его публикации и действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены.

Законом предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, а также лиц, которые имели непосредственный контакт с больными.

Медработники и работники учреждений здравоохранения, оказывающие помощь больным коронавирусом, обязаны регулярно проходить тестирование. Также регулярное тестирование должны проходить лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели они контакты с больными или нет.

Документ также предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса оказались на самоизоляции или проходят лечение в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Заразившиеся коронавирусом медработники будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский 15 мая подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус.