Закон про обов'язкове тестування на коронавірус набув чинності. Фото: Ракурс

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Ракурс

Сьогодні, 19 травня, набув чинності закон № 587-IX, який передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях усіх осіб із ознаками коронавірусної хвороби COVID-19, а також тих, хто контактував із хворими.

Документ було опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

У документі зазначено, що закон набуває чинності з дня його публікації і діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом міністрів України у порядку, встановленому законом, та протягом двох місяців із моменту їх скасування.

Законом передбачено, що тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, а також осіб, які мали безпосередній контакт із хворими.

Медпрацівники і працівники установ охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на коронавірус, зобов’язані регулярно проходити тестування. Також регулярне тестування повинні проходити особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, зокрема, працівники Нацполіції та Нацгвардії, незалежно від того, мали вони контакти з хворими чи ні.

Документ також передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення розповсюдження коронавірусу потрапили на самоізоляцію чи проходять лікування в медустановах, будуть отримувати допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Інфіковані коронавірусом медпрацівники отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський 15 травня підписав закон про обов’язкове тестування на коронавірус.