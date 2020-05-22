Дело Байдена-Порошенко: Соперник Трампа мог нарушить законы США, а не Украины - Луценко

https://racurs.ua/n138606-lucenko-o-dele-baydena-poroshenko-sopernik-trampa-mog-narushit-zakony-ssha-a-ne-ukrainy.html

Ракурс

В деле Байдена-Порошенко, которое сейчас широко обсуждается общественностью, по мнению экс-главы Генпрокуратуры Юрия Луценко, речь не идет о нарушении украинских законов бывшим вице-президентом Джо Байденом и его сыном.

Байден-старший и Байден-младший на территории Украины не нарушали украинские законы. Но с моей точки зрения, существует много оснований полагать, что, вероятно, были нарушены законы США. Поэтому Украина не может инициировать дело против Байдена — у нас нет на это юрисдикции. Однако, если Америка возбудит такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь, — заявил Луценко в интервью НВ.

Бывший чиновник также отметил, что большинство американских изданий «ставят точку» в деле о вероятном конфликте интересов Джо Байдена и нецелевом финансировании его сына после слов о том, что «нет преступлений на территории Украины».

Если человек приезжает и давит на президента, который должен снять генпрокурора, расследующего дело его сына, то это как минимум конфликт интересов. Но это иностранный чиновник, и поэтому Украина против иностранного чиновника не может возбудить дело о злоупотреблении властью, потому что это не украинская власть, мы ему не предоставляли власть. Кто ему дал власть? США? Окей, пусть стартуют, — заявил Луценко.

Он также назвал правильным месседж президента Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готова действовать в рамках совместной следственной группы, если США обеспокоены возможными нарушениями со стороны своих топ-чиновников.

Чем быстрее это дело перейдет из рук и уст политиков в руки правоохранительных органов обеих стран, тем лучше будет и для установления истины, а тем более — для американо-украинских отношений, — добавил бывший генпрокурор.

Он также напомнил, что представители Офиса президента встречались с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и обсуждали официальное заявление о начале следствия на территории Украины. В то же время Луценко не видит подследственности Киева в этих вопросах.

Перенести точку поиска истины в деле об американских выборах в Украину — это худшее, что можно придумать. Особенно в условиях, когда у нас нет юрисдикции в отношении действий тех или иных американских политиков (и вообще не существует), — резюмировал бывший глава ГП.

Напомним, что сейчас в США проходит активная фаза президентской избирательной кампании. Выборы президента США должны состояться этой осенью. Байден является главным соперником действующего президента Дональда Трампа. По мнению дипломатов, Украину могут попробовать втянуть во внутренние политические «разборки» в Соединенных Штатах.