Справа Байдена-Порошенка: Суперник Трампа міг порушити закони США, а не України - Луценко

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У справі Байдена-Порошенка, яка зараз широко обговорюється громадськістю, на думку екс-очільника Генпрокуратури Юрія Луценка, не йдеться про порушення українських законів колишнім віце-президентом Джо Байденом та його сином.

Моє ставлення дуже зрозуміле: Байден-старший і Байден-молодший на території України не порушували українські закони. Але з моєї точки зору, є багато підстав вважати, що, ймовірно, були порушені закони США. Тому Україна не може ініціювати справу проти Байденів — у нас немає на це юрисдикції. Проте, якщо Америка порушить таку справу, то Україна, безумовно, в рамках міжнародної угоди надасть правову допомогу, — заявив Луценко в інтерв’ю НВ.

Колишній посадовець також зауважив, що більшість американських видань «ставлять крапку» у справі щодо ймовірного конфлікту інтересів Джо Байдена і нецільового фінансування його сина після слів про те, що «немає злочинів на території України».

Якщо людина приїжджає і тисне на президента, який має зняти генпрокурора, що розслідує справу його сина, то це як мінімум конфлікт інтересів. Але це іноземний чиновник, і тому Україна щодо іноземного чиновника не може порушити справу про зловживання владою, бо це не українська влада, ми йому не надавали владу. Хто йому надав владу? США? Окей, нехай стартують, — заявив Луценко.

Він також назвав правильним меседж президента Володимира Зеленського про те, що українська сторона готова діяти в рамках спільної слідчої групи, якщо США занепокоєні ймовірними порушеннями з боку своїх топ-чиновників.

Чим швидше ця справа перейде з рук і з вуст політиків до рук і паперів правоохоронних органів обох країн, тим краще буде і для встановлення істини, а тим більше — для американо-українських відносин, — додав колишній генпрокурор.

Він також нагадав, що представники Офісу президента зустрічалися з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і обговорювали офіційну заяву про початок слідства на території України. Водночас Луценко не бачить підслідності Києва в цих питаннях.

Перенести точку пошуку істини щодо американських виборів в Україну — це найгірше, що можна вигадати. Особливо в умовах, коли у нас немає юрисдикції щодо дій тих чи інших американських політиків (і взагалі не існує), — резюмував колишній глава ГП.

Нагадаємо, що зараз у США триває активна фаза президентської виборчої кампанії. Вибори президента США мають відбутися восени. Байден є головним суперником чинного президента Дональда Трампа. На думку дипломатів, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішні політичні «розбірки» у Сполучених Штатах.