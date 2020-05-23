Владимир Зеленский. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n138655-zelenskiy-potreboval-uprostit-burokratiu-pri-zakupke-medsredstv.html

Ракурс

В Украине закупка необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских средств происходит слишком медленно. Об этом заявил во время сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский.

Все медучреждения должны быть обеспечены масками, дезинфекторами и необходимым оборудованием. Зеленский заявил, что необходимо искать выходы по ускорению процесса закупки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент сообщил, что ему известно, какая в Украине бюрократия, но обязал правительство найти пути по ее упрощению. Потому что каждая задержка может стоить жизней украинцев.

Зеленский добавил, что мир сейчас готовится ко второй волне коронавируса, поэтому Украина тоже должна быть готовой к повторной эпидемии. Первую волну страна преодолела сравнительно хорошо, но в результате эпидемии умерли более 600 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний. Кроме того, налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты по будущим закупкам.

Как ранее писал «Ракурс», Самолет Ан-225 «Мрия» 6 мая снова привез медицинский груз из Китая в Украину. На этот раз самолет доставил 111,5 т груза, который оплатил НАК «Нафтогаз».