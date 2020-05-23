Володимир Зеленський. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n138655-zelenskyy-vymagaie-sprostyty-burokratiu-pid-chas-zakupivel-medzasobiv.html

Ракурс

В Україні закупівля необхідних для боротьби з коронавірусом медичних засобів відбувається занадто повільно. Про це заявив під час сьогоднішньої наради президент України Володимир Зеленський.

Усі медустанови повинні бути забезпечені масками, дезінфекторами і необхідним обладнанням. Зеленський заявив, що необхідно шукати виходи щодо прискорення процесу закупівлі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент повідомив, що йому відомо, яка в Україні бюрократія, але зобов’язав уряд знайти шляхи її спрощення. Тому що кожна затримка може коштувати життів українців.

Зеленський додав, що світ зараз готується до другої хвилі коронавірусу, тому Україна теж повинна бути готовою до повторної епідемії. Першу хвилю країна подолала порівняно добре, але у результаті епідемії померли понад 600 українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до України були доставлені літаком понад 100 тис. респіраторів завдяки допомозі одній із національних компаній. Крім того, налагоджено співпрацю зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня будуть укладатися контракти щодо майбутнім закупівель.

Як раніше писав «Ракурс», Літак Ан-225 «Мрія» 6 травня знову привіз медичний вантаж із Китаю до України. На цей раз літак доставив 111,5 т вантажу, який оплатив НАК «Нафтогаз».