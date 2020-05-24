Коронавирус в мире. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n138668-v-mire-za-sutki-vyyavili-pochti-100-tys-novyh-zarajeniy-koronavirusom.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 по состоянию на сегодняшнее утро обнаружили уже у 5 млн 311 тыс. 624 человек.

За минувшие сутки добавился 98 тыс. 141 новый случай заражения. Количество летальных случаев за вчера составляет 3 тыс. 880. От коронавирус с начала пандемии умерли 342 тыс. 105 человек. Преодолели болезнь 2 млн 112 тыс. 279 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения остаются Соединенные Штаты Америки — 1 млн 622 тыс. 670 человек. Бразилия занимает второе место — 347 тыс. 398 случаев. Российская Федерация на третьей позиции с 355 тыс. 882 больными. На четвертом месте Великобритания с 258 тыс. 504 зараженными, на пятом Испания. Здесь заразились 235 тыс. 290 человек.

По данным портала Worldometer, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 407 тыс. 350 человек. Количество смертельных случаев от COVID-19 превысило 344 тыс., а преодолели коронавирус более 2 млн 240 тыс. лиц.

Напомним, на днях Google совместно с компанией Apple заявили о запуске программы, которая поможет отслеживать людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.