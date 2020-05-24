Коронавірус у світі. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n138668-u-sviti-za-dobu-vyyavyly-mayje-100-tys-novyh-zarajen-koronavirusom.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 станом на сьогоднішній ранок виявили вже у 5 млн 311 тис. 624 осіб.

За минулу добу додався 98 тис. 141 новий випадок зараження. Кількість летальних випадків за вчора становить 3 тис. 880. Від коронавірусу з початку пандемії померли 342 тис. 105 осіб. Подолали хворобу 2 млн 112 тис. 279 осіб. Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті Джона Хопкінса.

Лідером за кількістю підтверджених випадків зараження залишаються Сполучені Штати Америки — 1 млн 622 тис. 670 осіб. Бразилія займає друге місце — 347 тис. 398 випадків. Російська Федерація на третій позиції із 355 тис. 882 хворими. На четвертому місці Велика Британія із 258 тис. 504 зараженими, в на п’ятому Іспанія. Тут заразилися 235 тис. 290 осіб.

За даними порталу Worldometer, коронавірусом з початку його поширення заразилися 5 млн 407 тис. 350 осіб. Кількість смертельних випадків від COVID-19 перевищила 344 тис., а подолали коронавірус понад 2 млн 240 тис. осіб.

Нагадаємо, днями Google спільно з компанією Apple заявили про запуск програми, що допоможе відстежувати людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.