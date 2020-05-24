Во время сегодняшней акции, скриншот видео

https://racurs.ua/n138681-stop-revansh-aktivisty-proveli-miting-vozle-doma-zelenskogo-foto-video.html

Ракурс

В Киеве участники сегодняшней акции «Стоп реванш!», отправившись колонной с Майдана Независимости, пришли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского.

Активисты там озвучили свои требования к властям. Также происходили выступления участников акции, среди которых, в частности, бывший народный депутат Татьяна Черновол.

Забор вокруг этого дома активисты обклеили листовками.

В завершение акции ее участники спели гимн Украины и зажгли файеры. После этого акция была объявлена ​​завершенной, ее участники начали расходиться.

В столичной полиции отмечают, что во время акции нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

Закінчення акції «Рік Зеленського — рік реваншу» біля будинку Зеленського pic.twitter.com/RCfm8wImlL



— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 24, 2020

Напомним, акция «Стоп реванш!» началась в 14.00 на Майдане Независимости. Она приурочена к годовщине президентства Зеленского. Среди требований ее участников к властям — прекратить «политику капитуляции перед Россией», не преследовать патриотов, а также уволить действующего главу Офиса президента Андрея Ермака.