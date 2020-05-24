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Ракурс
Во время сегодняшней акции, скриншот видео

«Стоп реванш!»: активисты провели митинг возле дома Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2020, 17:42
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В Киеве участники сегодняшней акции «Стоп реванш!», отправившись колонной с Майдана Независимости, пришли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского.

Активисты там озвучили свои требования к властям. Также происходили выступления участников акции, среди которых, в частности, бывший народный депутат Татьяна Черновол.

Забор вокруг этого дома активисты обклеили листовками.

В завершение акции ее участники спели гимн Украины и зажгли файеры. После этого акция была объявлена ​​завершенной, ее участники начали расходиться.

В столичной полиции отмечают, что во время акции нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

Во время сегодняшней акции, фото: «Укринформ»

Во время сегодняшней акции, фото: «Укринформ»

Во время сегодняшней акции, фото: «Укринформ»

Во время сегодняшней акции, фото: «Укринформ»

Во время сегодняшней акции, фото: «Укринформ»

Напомним, акция «Стоп реванш!» началась в 14.00 на Майдане Независимости. Она приурочена к годовщине президентства Зеленского. Среди требований ее участников к властям — прекратить «политику капитуляции перед Россией», не преследовать патриотов, а также уволить действующего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Ракурс


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