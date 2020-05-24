Під час сьогоднішньої акції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138681-aktyvisty-provely-akciu-bilya-budynku-zelenskogo-foto-video.html

Ракурс

У Києві учасники сьогоднішньої акції «Стоп реванш!», вирушивши колоною з Майдану Незалежності, дійшли до будинку президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського.

Активісти там озвучили свої вимоги до влади. Також відбувалися виступи учасників акції, серед яких, зокрема колишній народний депутат Тетяна Чорновол.

Паркан навколо цього будинку активісти обклеїли листівками.

На завершення акції її учасники заспівали гімн України та запалили фаєри. Після цього акція була оголошена завершеною, її учасники почали розходитися.

У столичній поліції зазначають, що під час акції порушень громадського порядку не було зафіксовано.

Закінчення акції «Рік Зеленського — рік реваншу» біля будинку Зеленського pic.twitter.com/RCfm8wImlL



— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 24, 2020

Нагадаємо, акція «Стоп реванш!» розпочалася о 14.00 на Майдані Незалежності. Вона приурочена до річниці президентства Зеленського. Серед вимог її учасників до влади — припинити «політику капітуляції перед Росією», не переслідувати патріотів, а також звільнити чинного голову Офісу президента Андрія Єрмака.