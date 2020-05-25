Туи на Крещатике. Фото: Елена Яхно в Facebook

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Ракурс

Туи на Крещатике, которые появились на главной улице столицы вместо каштанов, высадили временно.

После реконструкции Крещатика, которую планируют сделать в 2021 году, на улице высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы. Об этом 25 мая во время онлайн брифинга заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Будут расти каштаны на Крещатике. Не делайте из можжевельника слона, — заверил мэр.

По его словам, в 1998 году провели масштабную реконструкцию Крещатика и из-за сужения широкой бульварной части улицы каштаны оказались вплотную к дороге. Деревья болели из-за большой загазованности воздуха, также на них влияла смесь, которой зимой посыпали дорогу. В КГГА планируют в будущем избежать этого, поэтому во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону обустроят стационарную систему полива, а лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. Кличко пообещал высадить выносливые сорта деревьев.

Напомним, в начале мая более 10 тыс. сакур расцвело в Ужгороде. Как известно, увидеть Ужгород в розовом цвете ежегодно приезжают тысячи туристов, но в этом году этого не произошло из-за карантина.