Туї на Хрещатику. Фото: Олена Яхно у Facebook

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Туї на Хрещатику, які з’явилися на головній вулиці столиці замість каштанів, висадили тимчасово.

Після реконструкції Хрещатика, яку планують здійснити в 2021 році, на вулиці висадять каштани, а ялівець пересадять у парки та сквери. Про це 25 травня під час онлайн брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Будуть рости каштани на Хрещатику. Не робіть з ялівця слона, — запевнив мер.

За його словами, у 1998 році провели масштабну реконструкцію Хрещатика і через звуження широкої бульварної частини вулиці каштани опинилися впритул до дороги. Дерева хворіли через велику загазованість повітря, також на них впливала суміш, якою взимку посипали дорогу.

У КМДА планують у майбутньому уникнути цього, тож під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, а лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів. Кличко пообіцяв висадити витривалі сорти дерев.

Нагадаємо, на початку травня понад 10 тис. сакур розквітло в Ужгороді. Як відомо, побачити Ужгород в рожевому цвіті щороку приїжджають тисячі туристів, але цьогоріч цього не сталося через карантин.