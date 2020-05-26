Зеленский подписал программу Украина-НАТО. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, утвердил годовую программу по евроатлантической интеграции Украины

Глава государства 26 мая подписал указ № 203/2020 «О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год». Эта программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины. Также документ определяет задачи для государственных органов, которые отвечают за вопросы интеграции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского отметили, что программа — это системный документ, который направлен на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепление гражданского демократического контроля, — отметили в ОПУ.





На Банковой уверяют, что реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина может вступить в НАТО даже с оккупированным Донбассом и Крымом.