Зеленський підписав програму Україна-НАТО. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n138818-zelenskyy-zatverdyv-nacionalnu-programu-ukrayina-nato-na-2020-rik.html

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Володимир Зеленський, президент України, затвердив річну програму щодо євроатлантичної інтеграції України

Глава держави 26 травня підписав указ № 203/2020 «Про річну національну програму під егідою комісії Україна — НАТО на 2020 рік». Ця програма визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України. Також документ визначає завдання для державних органів, які відповідають за питання інтеграції. Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського зазначили, що програма — це системний документ, який спрямований на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю, — зазначили в ОПУ.





На Банковій запевняють, що реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених цією програмою, має ще більше наблизити Україну до Альянсу.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна може вступити до НАТО навіть із окупованим Донбасом і Кримом.