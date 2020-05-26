Завтра Сидоров день. Фото: sputniknews.lt

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Сидоров день или день Сидора Огуречника (Бокогрея) отмечают по народному календарю 27 мая.

Православная церковь в этот день чтит память мученика Исидора Хиосского и Исидора Твердислова. «Бокогреем» наши предки назвали праздник потому, что с этого дня переставали дуть северные холодные ветра.

Предки считали, что во время возвращения некоторых видов перелетных птиц в этот день устанавливалась теплая погода. Когда-то 27 мая было принято высаживать огурцы.

Народные приметы на 27 мая:

Если погода в этот день холодная, теплого лета не жди;

Если поет перепел старательно — ясно будет целый день.

Также 27 мая отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Этот день начали отмечать в 2009 году, его цель — распространение информации об этом заболевании, его профилактике и лечении.

Кроме того, 27 мая в мире отмечают необычные праздники: День спонтанных поцелуев, День уборки в багажнике, День вымышленного поклонника.

День ангела 27 мая празднуют: Никита, Максим и Петр.

Напомним, сегодня православные чтят память святой Гликерии. В народном календаре эта дата получила название Лукерьи-комарницы. Поскольку в это время появляются комары, то народ назвал 26 мая Гликерией-комарницей.