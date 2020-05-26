Завтра Сидоров день. Фото: sputniknews.lt

https://racurs.ua/ua/n138823-zavtra-den-spontannyh-pocilunkiv-ta-svyato-sydora-ogirochnyka.html

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Сидоров день або день Сидора Огірочника (Бокогрія) відзначають за народним календарем 27 травня.

Православна церква в цей день шанує пам’ять мученика Ісидора Хіоського і Ісидора Твердислова. «Бокогрієм» наші предки назвали свято тому, що з цього дня переставали дути північні холодні вітри.

Пращури вважали, що під час повернення деяких видів перелітних птахів у цей день встановлювалася тепла погода. Колись 27 травня було прийнято висаджувати огірки.

Народні прикмети на 27 травня:

Якщо погода в цей день холодна, теплого літа не чекай;

Якщо співає перепел старанно — ясно буде цілий день.

Також 27 травня відзначають Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом. Цей день започаткували у 2009 році, його мета — поширення інформації про це захворювання, його профілактику і лікування.

Крім того, 27 травня в світі відзначають і незвичні свята: День спонтанних поцілунків, День прибирання в багажнику, День вигаданого шанувальника.

День ангела 27 травня святкують: Микита, Максим та Петро.

Нагадаємо, сьогодні православні вшановують пам’ять святої Гликерії. У народному календарі ця дата отримала назву Лукери-комарниці. Оскільки у цей час з’являються комарі, то народ назвав 26 травня Гликерією-комарницею.