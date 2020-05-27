После Европы — на самоизоляцию: министр назвал условия выезда за границу, фото — Известия

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Выезд за границу в условиях карантина предусматривает самоизоляцию, на которую придется пойти гражданам. Соблюдение правила об обязательном пребывании дома будут контролировать с помощью приложения «Дія».

О том, что все выезды украинцев за границу должны завершаться самоизоляцией, которую начнут контролировать, сегодня на брифинге рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что граждане могут без проблем поехать в Европу или Беларусь на собственном авто, а с 15 июня путешествовать на самолете. Контролировать двухнедельную самоизоляцию после этого будет приложение «Дія» — его следует обязательно установить.

Напомним, что в мае правительство открыло большинство закрытых ранее пунктов пропуска на границе. Разрешили также работу и единственного пешего перехода на украинско-польской границе в Шегинях.

В апреле в Офисе президента отметили, что украинцы, которые возвращаются домой из других стран, должны будут пройти самоизоляцию с использованием сервиса «Дія». Другие 10−15% лиц, путешествующие без смартфонов, будут проходить обсервацию в классическом формате — проживать в подготовленных государством помещениях.